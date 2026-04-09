Policija je saopštila da su po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapsili inspektorku Službe komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta M.V. (35).

“Sumnja se da je M.V. izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja na način što je, kao zaposlena u Službi komunalne policije i inspekcije Opštine Zeta, kao inspektorka za drumski saobraćaj i lokalne puteve, neovlašćeno proslijedila podatke iz anonimne prijave trećem licu, iako se prijava odnosila na supruga toga lica”, saopšteno je iz policije.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu M.V. je uhapšena i ona će u zakonom predviđenom roku istom biti privedena na dalju nadležnost.