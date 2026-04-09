Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata advokatu Željku Đukanoviću, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

“Osumnjičeni je u periodu od juna 2025.godine do marta 2026.godine bivšoj vanbračnoj supruzi slao poruke uvredljive i prijeteće sadržine, ujedno ugrožavajući i njen fizički integritet”, saopšteno je iz tog tužilaštva.