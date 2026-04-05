Albanski državljanin osumnjičen da je uz prijetnje pokazivao pištolj, oružje pronađeno u vozilu

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, podnijeli su krivičnu prijavu protiv državljanina Republike Albanije J.S. (40) zbog sumnje da je ugrozio sigurnost jedne osobe.

Prema navodima policije, oštećeni je prijavio da mu J.S. duguje oko 7.000 eura za građevinske radove, te da mu je, nakon što je zatražio isplatu duga, uputio ozbiljne prijetnje po život i tijelo, uz pokazivanje pištolja koji je držao u vozilu.

Policija je brzo reagovala i locirala vozilo osumnjičenog, u čijem prtljažniku je pronađen startni pištolj. Nedugo zatim pronađen je i J.S, koji je priveden u prostorije policije radi prikupljanja obavještenja.

Izvršen je i pretres stana i drugih prostorija koje koristi, ali tom prilikom nijesu pronađeni dodatni predmeti od interesa.

O svemu je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je ocijenio da postoje elementi krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i naložio podnošenje krivične prijave u redovnom postupku.

Osim toga, protiv osumnjičenog je izdat i prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o oružju.