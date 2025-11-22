Barska policija uhapsila je državljanina Albanije A.M (31) zbog sumnje da je počinio krivično djelo oduzimanje vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Barska policija uhapsila je državljanina Albanije A.M (31) zbog sumnje da je počinio krivično djelo oduzimanje vozila, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da se sumnja da je A.M. protipravno oduzeo vozilo oštećene osobe.

„Na način što je, koristeći odsustvo te osobe, prvo ušao u njegovu kuću u Baru, u namjeri da otuđi ključeve od njegovog vozila, što je i uradio, a potom odvezao automobil „Citroen“, koji se nalazio ispred kuće, i koristio ga za vožnju tog dana i sjutradan, na području Bara“, rekli su iz policije.

Navodi se da su policijski službenici vozilo kojim je upravljao A.M, radi kontrole, zaustavili u mjestu Belveder u Baru i utvrdili da autumobil ne pripada njemu.

„On je u međuvremenu, prije nego ga je policija zaustavila, oštetio vozilo koje je protivpravno oduzeo u predjelu desnog branika i pneumatika“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da je alkotestiranjem utvrđeno da je A.M. upravljao vozilom pod dejstvom alkohola.

„O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je kvalifikovao djelo i po čijem nalogu je A.M. uhapšen“, kaže se u saopštenju policije.

Oni su naveli da je osumnjičeni A.M., uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom državnom tužiocu.

„Osim toga, protiv njega je nadležnom Sudu za prekršaje podnijeta prekršajna prijava iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici vozilo vratili vlasniku.