Vozilo je u vlasništvu F.H., a njime je u trenutku kontrole upravljao E.B. (26), državljanin Republike Albanije.

Izvor: Uprava policija

Policijski službenici Stanice granične policije I Herceg Novi danas su u ranim jutarnjim časovima na graničnom prelazu Kobila, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali putničko motorno vozilo Porsche Cayenne njemačkih registarskih oznaka.

Detaljnim provjerama utvrđeno je da se predmetno vozilo potražuje na međunarodnom nivou od strane njemačkih policijskih organa. Vozilo je oduzeto i predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi na dalju nadležnost.