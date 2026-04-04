Kajević priznao da je učestvovao u krijumčarenju, Mujević i ostali tvrde da nijesu dio kriminalne organizacije

Na početku suđenja za šverc cigareta i stvaranje kriminalne organizacije u podgoričkom Višem sudu, optuženi su iznijeli odbrane, pri čemu je samo jedan priznao krivicu, dok su ostali negirali optužbe, prenose Vijesti.

Okrivljeni Mujo Mujević odbacio je navode da je organizovao kriminalnu grupu i učestvovao u krijumčarenju, dok je Enis Kajević priznao optužbe i naveo da je cigarete švercovao zajedno sa Mujevićem, prenose Vijesti.

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sutkinja Nada Rabrenović, odbrane su iznijeli i vlasnik firme “Agrarija” Velimir Milačić, vlasnik “Bat Bojane” Žarko Bulatović i Kajević, dok će Slobodan Đurica to učiniti na narednom ročištu.

Milačić je negirao da je bio član kriminalne organizacije ili da je učestvovao u švercu, tvrdeći da nije koristio kriptovani telefon. Njegov advokat Lazar Aković kazao je da su porodica i prijatelji ponudili jemstvo od oko milion eura u nekretninama za ukidanje pritvora, prenose Vijesti.

I Bulatović je negirao optužbe, dok je Kajević priznao da je koristio aplikaciju “Sky”, da mu je telefon nabavio Bulatović, te da je od 2014. do 2016. godine nabavljao cigarete od Mujevića, koje su potom prodavane kupcima iz Srbije i sa Kosova, uglavnom mimo graničnih prelaza.

Prema optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, Mujević je 2019. godine organizovao kriminalnu grupu sa ciljem krijumčarenja neocarinjenih cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar ka Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu.

Tužilaštvo tvrdi da je na taj način prokrijumčareno više od 42.000 paketa cigareta, čime je budžet Crne Gore oštećen za najmanje 33,18 miliona eura, prenose Vijesti.

Specijalni državni tužilac odbio je predlog Kajevićeve odbrane za sporazum o priznanju krivice, koji je podrazumijevao kaznu zatvora od godinu i po, novčanu kaznu i uplatu sredstava u humanitarne svrhe, prenose Vijesti.