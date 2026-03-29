Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je Evropskoj komisiji (EK) tekst Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u cilju daljeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije (EU).

"Predloženi tekst pripremljen je u skladu sa standardima Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), čime Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrđuje posvećenost nastavku harmonizacije sa pravnom tekovinom Evropske unije, uz uvjerenje da će dalji dijalog sa Evropskom komisijom doprinijeti dodatnom unapređenju teksta zakona " rekli su iz MUP-a.

Savremeno doba obilježeno je, navode, ubrzanim tehnološkim razvojem a intenzivna upotreba interneta, društvenih mreža i elektronskih servisa dovela je do značajnog povećanja obima prikupljanja i obrade ličnih podataka, često bez pune informisanosti građana o načinu njihove upotrebe, prenosi Dan.

" Polazeći od činjenice da pravo na zaštitu podataka o ličnosti predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, predloženim zakonom teži se uspostavljanju sveobuhvatnog pravnog okvira koji će garantovati efikasnu zaštitu prava i sloboda fizičkih lica u procesu obrade ličnih podataka " stoji u saopštenju.

Novo zakonsko rješenje dodatno će, kako su rekli, unaprijediti principe zakonitosti, transparentnosti i odgovornosti u obradi podataka, ojačati prava građana – uključujući pravo na pristup, ispravku i brisanje podataka a biće uvedene jasnije obaveze za rukovaoce i obrađivače podataka.

" Poseban akcenat stavljen je na bezbjednost obrade, sprečavanje zloupotreba i unapređenje nadzorne uloge nadležnih institucija. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da, u saradnji sa relevantnim institucijama i međunarodnim partnerima, radi na jačanju sistema zaštite podataka o ličnosti, uz poseban fokus na podizanje svijesti građana o njihovim pravima i odgovornostima u ovoj oblasti " stoji u saopštenju MUP-a.