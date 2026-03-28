Izvor: Uprava policije

Službenici Sektora granične policije su danas, oko 12,00 časova, na Graničnom prelazu „Sukobin“, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, otkrili ukradeno vozilo koje potražuje NCB Interpol Rim, saopštila je policija.

Granična policija je, kako navode, izvršila granične provjere državljanina Republike Albanije F.D. i vozila kojim je upravljao marke „Mercedes Benz“ E 200.

"Prilikom provjere vozila kroz međunarodne baze podataka, utvrđeno da se ono nalazi u Interpolovoj bazi ukradenih motornih vozila, te da se potražuje od strane Interpola Italije. Potraga izdata od strane NCB Interpol Rim je aktivna od 20.07.2020. godine. Službenici granične policije su o navedenom obavijestili NCB Interpol Podgorica. Vozilo je oduzeto od F.D. Slijede dalje policijske mjere i radnje" saopšteno je iz policije.