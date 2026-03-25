M.Z. iz Podgorice priveden je i zadržan u policiji zbog sumnje da je prijetio kolumnisti RTCG portala Dušku Kovačeviću. On je juče objavio da je u policiji dao izjavu povodom navodnog vrijeđanja i prijetnji koje mu je uputio M.Z., a koji je, kako Kovačević kaže, brat direktora podgoričkih “Puteva” Radoša Zečevića. Predmet je dalje predat tužilaštvu. Prema riječima Kovačevića proces je pokrenulo novoosnovano tijelo ,,Mehanizam za zaštitu novinara”, koje čine novinari, policija i tužilaštvo.

“Izvjesni Mikica Zečević, koji mi je prijetio juče na Fejsbuku ― priveden je i zadržan u policiji”, napisao je Kovačević na Fejsbuku.

M.Z. je kako se sumnja, Kovačeviću prijetio u komentaru na objavu pod naslovom “Afera kamenolom i da li budući ministar?” u kojoj je kritikovao moguće postavljanje Zečevića na mjesto ministra saobraćaja. Kovačević je naveo da se Zečević nalazi u središtu korupcionaške afere vezano za Kamenolom za koji tvdi da je namjestio posao svom rođaku. Na to mu je Zečevićev brat odgovorio u komentaru.

“Smećaru smiri hormone, ti i tvoj nivo tračarski, ološu lajava!!! Ti si obično smeće kao i tvoja pisanija!! Ja sam samo konstatovao da si smeće koje vrijeđa i budi siguran da bez sankcija nećeš proći, ni ti ni ostala ološ koja zloupotrebom medijskog prostora širi laži!!!”, napisao mu je M.Z.

“Nemam razloga da strahujem od ovakvih likova i njihovog primitivnog, nasilničkog refleksa, daleko od toga. Ali imam razlog da ih učinim vidljivijim. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da je ova individua član Mandićeve NSD, ali je, sudeći po fotografijama sa funkcionerima te stranke, očigledno dio tog političkog ambijenta, uključujući i bliskost sa Radošem Zečevićem. Upravo je moj tekst o njemu bio dovoljan okidač za ovu vulgarnu, bijednu i nadasve očekivanu reakciju, na ovaj nagonski ispad. A on, po pravilu, najviše govori o onome ko ga ispoljava”, napisao je Kovačević.