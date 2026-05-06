Uhapšen učenik zbog ubistva dvije žene u školi u Brazilu.
U Brazilu je uhapšen učenik (13) zbog ubistva dvije žene i ranjavanja dvije osobe, piše "Skaj Njuz". Strašan zločin se dogodio u školi Sao Hoze u Rio Branku, na severozapadu Brazila.
Ubijene žene bile su zaposlene u školi. Povređene osobe su odmah prevezene u bolnicu i trenutno nije poznato njihovo stanje.
Oglasio se i gradonačelnik Akre Mailza Asis, države u kojoj se zločin dogodio. Izjavio je saučešće porodicama stradalih.
A 13-year-old student has been arrested after a shooting at a school in Brazil left two women dead.— Sky News (@SkyNews)May 6, 2026
Full story ⬇️https://t.co/0KydWwMEHH
Među ranjenima je i djevojčica koja je zadobila prostrelnu ranu noge. Osumnjičeni mladić je ispalio više hitaca u hodniku škole i nakon dva počinjena ubistva je odlučio sam da se preda policiji.
A teenager has shot dead two staff members and injured two other people, including an 11-year-old girl, in the latest school shooting to rock Brazilhttps://t.co/iyssxoFga1pic.twitter.com/MBd9Eb1zyy— AFP News Agency (@AFP)May 6, 2026