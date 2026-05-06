Uhapšen učenik zbog ubistva dvije žene u školi u Brazilu.

Izvor: Jose Lucena / imago stock&people / Profimedia

U Brazilu je uhapšen učenik (13) zbog ubistva dvije žene i ranjavanja dvije osobe, piše "Skaj Njuz". Strašan zločin se dogodio u školi Sao Hoze u Rio Branku, na severozapadu Brazila.

Ubijene žene bile su zaposlene u školi. Povređene osobe su odmah prevezene u bolnicu i trenutno nije poznato njihovo stanje.

Oglasio se i gradonačelnik Akre Mailza Asis, države u kojoj se zločin dogodio. Izjavio je saučešće porodicama stradalih.

A 13-year-old student has been arrested after a shooting at a school in Brazil left two women dead.



Full story ⬇️https://t.co/0KydWwMEHH — Sky News (@SkyNews)May 6, 2026

Među ranjenima je i djevojčica koja je zadobila prostrelnu ranu noge. Osumnjičeni mladić je ispalio više hitaca u hodniku škole i nakon dva počinjena ubistva je odlučio sam da se preda policiji.