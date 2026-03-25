Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović imenovao je Ninu Miković za novu vršiteljku dužnosti sekretarke Sekretarijata za društvene djelatnosti. To je “Vijestima” potvrđeno u lokalnoj upravi. Miković je kadar Demokratske partije socijalista (DPS).

Ovim je DPS preuzeo još jednu fotelju u lokalnoj administraciji, nakon što je prošle sedmice Jovanović imenovao Sašu Samardžića za sekretara za zaštitu imovine.

DPS je davanjem projektne podrške Jovanovićevoj upravi do sada dobio upravljanje Turističkom organizacijom Budva, Komunalnim preduzećem, Parking servisom i Grad teatrom.

Miković je doktor ekonomskih nauka u oblasti finansija. Radila je u Narodnoj banci Srbije od 2016. do 2025. godine. Bila je angažovana na poslovima koji proizilaze iz saradnje Narodne banke Srbije sa Međunarodnim monetarnim fondom, grupacijom Svetske banke i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama. Bavila se evidencijom i kontrolom sprovođenja finansijskih transakcija sa MMF-om i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama, kao i analizom i proučavanjem njihove poslovne politike. Koordinirala je IPA projekte koji se finansiraju iz sredstava i fondova Evropske unije. Prethodno je radila u revizorskoj kući Deloitte & Touche i Erste banci.