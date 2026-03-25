“Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su Podgoričanina M.U. (43), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo u sticaju sa krivičnim djelom protivpravno lišenje slobode, na štetu njemu bliske osobe”, navodi se u saopštenju.

Podgorička policija uhapsila je M.U. (43) iz ovog grada zbog sumnje da je blisku žensku osobu zaključao, udarao je i povrijedio nožem. Njemu je određeno zadržavanje, saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, kako se sumnja, M.U. je 22. marta oštećenu sačekao u kući u kojoj je boravila, te joj ograničio slobodu kretanja na način što ju je, protiv njene volje, uz upotrebu fizičke sile, zaključao u objektu koji su zajedno koristili.

“Nakon toga je nad oštećenom vršio fizičko nasilje, uz prijetnje po život, zadajući joj više udaraca u predjelu glave i tijela i nanoseći joj tom prilikom tjelesne povrede nožem. Potom je, kako se sumnja, uz prijetnje po život i tijelo, od oštećene ukrao novac u iznosu od 270 eura, nakon čega je oštećena uspjela da pobjegne”, naglasili su.

Kako su zaključili, osumnjičeni M.U. je lociran i uhapšen zbog sumnje da je počinio navedena krivična djela, te je sproveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji mu je odredio zadržavanje do 72 časa.