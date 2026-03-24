Izvor: Uprava policije Crne Gore

,,Postupajući po anonimnoj prijavi građana, podgorička policija je identifikovala i sankcionisala operativno interesantnu osobu S.S. (27) iz Podgorice, zbog opasne i nepropisne vožnje ulicama Glavnog grada te ugrožavanja ostalih učesnika u saobraćaju, koja je dokumentovana video-zapisima objavljenim na društvenim mrežama", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Protiv njega su, kako dodaju, preduzete zakonom propisane mjere zbog više prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, i to: neprilagođene brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom na način kojim se ugrožava bezbjednost saobraćaja, nepropisnog kretanja kolovozom, kao i upravljanja motornim vozilom bez važeće vozačke dozvole.

Dodaju da je od S.S. privremeno oduzet “BMW 525”, podgoričkih registarskih oznaka.

“Uprava policije zahvaljuje građanima na odgovornoj i partnerskoj saradnji, kao i na ukazivanju na neodgovorne i opasne vozače, potvrđujući da zajedničkim djelovanjem doprinosimo većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanju nivoa saobraćajne kulture”, zaključuje se u saopštenju UP.