Zatvorski službenici spriječili su pokušaj bjekstva robijaša iz Zatvora za kratke kazne kom kazna sjutra ističe

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Zatvoreniku službena lica izdala naredbu da stane, jer se nalazio u zoni u kojoj njegovo kretanje nije odobreno. On je nakon toga krenuo u bjekstvo, a savladan je uz upotrebu fizičke snage u kompleksu UIKS-a.

Zatvorski službenici spriječili su pokušaj bjekstva robijaša iz Zatvora za kratke kazne kom kazna sjutra ističe, saznaju "Vijesti" iz više izvora.

Ta informacija potvrđena je i iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), odakle su pojasnili da je zatvorenik danas pokušao da napusti kompeks UIKS-a, ali da je u tome spriječen.



"Tom prilikom zatvoreniku od strane ovlašćenih službenih lica izdata naredba da stane, jer se nalazio u zoni u kojoj njegovo kretanje nije odobreno, u odnosu na koje naređenje se zatvorenik oglušio i trčećim korakom krenuo u bjekstvo, to je od strane ovlašćenih službenih lica u kompleksu UIKS, ovo lice savladano uz upotrebu najbližeg oblika sredstva prinude - fizičke snage", kazali su iz UIKS-a.

Objasnili su da je riječ o zatvoreniku kojem kazna zatvora ističe sjutra i istakli da su preduzeli sve potrebne radnje i mjere iz njihove nadleznosti, prenose "Vijesti".

"Incidentna situacija biće predmet posebne analize, kao što se to uvijek i radi u ovim i sličnim slučajevima, a sve u cilju unapredjenja i ocuvanja stanja bezbijednosti stabilnim", rečeno je iz UIKS-a.