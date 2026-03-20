Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić dostavila je danas Sudskom savjetu akt na dalje postupanje i odlučivanje, povodom pritužbe sudija i državnih službenika Apelacionog suda Crne Gore na rad predsjednice tog suda, Mirjane Popović.

“Akt je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, nakon sprovedenog postupka u okviru kojeg su navodi iz pritužbe razmotreni”, navode iz Vrhovnog suda.

Podsjećaju, postupanje predsjednice Vrhovnog suda uslijedilo je na zahtjev Sudskog savjeta, prenosi CdM.

“Nakon prijema pritužbe, Sudski savjet je zatražio od predsjednice Vrhovnog suda da prikupi relevantne informacije, izvrši sveobuhvatnu analizu navoda radi utvrđivanja činjeničnog stanja i o tome izvijesti Sudski savjet”, navodi se.

Postupajući po navedenom zahtjevu, predsjednica Vrhovnog suda zatražila je od sudija i državnih službenika Apelacionog suda dodatno preciziranje navoda i okolnosti iz pritužbe, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, kako bi se činjenice u potpunosti razjasnile.

“Istovremeno, predsjednica Vrhovnog suda preduzela je sve neophodne mjere kako bi se obezbijedio zakonit, stabilan i nesmetan rad Apelacionog suda, u cilju očuvanja kontinuiteta i efikasnog funkcionisanja sudskog sistema”, ističe Vrhovni sud.