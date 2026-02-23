Milić se sumnjiči da je krajem 2020. godine postao dio kriminalne organizacije koja je planirala ubistvo sada pokojnog Minje Šakovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici naložio je da se dva stana u Podgorici, koja su bila data kao jemstvo da optuženi Boban Milić neće pobjeći, upišu u Budžet Crne Gore, nakon što je utvrđeno da je optuženi pobjegao tokom krivičnog postupka, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva SDT.

“Rješenjem Ks br. 59/25 od 20. februara ove godine, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), sud je naložio Upravi za nekretnine da izvrši uknjižbu prava svojine na dva stana, površine po 69 m², ukupne vrijednosti 225.630 eura, u korist Crne Gore. Stanovi su bili dati kao jemstvo u postupku protiv B.M. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije”, istakli su iz SDT-a.

Odluka suda znači da Crna Gora sada postaje zvanični vlasnik ovih nekretnina.

Milić se sumnjiči da je krajem 2020. godine postao dio kriminalne organizacije koja je planirala ubistvo sada pokojnog Minje Šakovića.

Tada je plan osujećen hapšenjem, u Crnoj Gori, drugih pripadnika organizovane kriminalne grupe kojoj je Milić pripadao.

Šest pripadnika kriminalne organizacije koja je planirala ubistvo pokojnog Minje Šakovića početkom 2021. godine osuđeni su 6. maja prošle godine na ukupno 17 godina i mjesec zatvora. Svi su osuđeni za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a Jovan Trkulja, Nikola Mirić i Jovan Miranović dodatno i za nedozvoljeno držanje oružja.

“Trkulja je osuđen na ukupno tri godine i pet mjeseci, Mirić na četri godine i tri mjeseca a Miranović na dvije godine i tri mjeseca zatvora. Aleksandar Veljović je dobio dvije godine i osam mjeeci zatvora, Saša Stanišić dvije godine a Boban Milić dvije i po godine robije”, precizirano je iz podgoričkog Višeg suda.

Minja Šaković je sredinom juna 2022. godine u Budvi.