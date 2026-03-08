Stanišić se, prema tim informacijama, javio u Urgentni blok podgoričkog Kliničkog centra sa prostrelnom ranom u nozi.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Navodni pripadnik podgoričke ćelije kavačkog klana, Radosav Gile Stanišić, ranjen je sinoć, nešto nakon ponoći, saznaju "Vijesti" nezvanično iz više izvora.

Stanišić se, prema tim informacijama, javio u Urgentni blok podgoričkog Kliničkog centra sa prostrelnom ranom u nozi.

"Vijesti" saznaju da je odbio da sarađuje sa policijom koja je, nakon poziva iz zdravstvene ustanove, došla na lice mjesta.

Policija, prema nezvaničnim informacijama, sumnja da je Stanišić ranjen iz nehata. Navodno, sinoć su saslušana njegova dva prijatelja, koja su ga i dovela u Urgentni blok.