Službenici policije u Ulcinju, su danas, postupajući po naredbi suda, izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi lice U.Z. (62) njemački državljanin, sa privremenim boravkom u Ulcinju.

Izvor: Mondo - Marija Vukčević

Sprovodeći aktivnosti preventivno-represivnog karaktera, usmjerene na suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala, zaštitu života građana, i oduzimanje oružja i municije u ilegalnom posjedu, službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj i službenici regionalnih centara graničn policije „Centar“ i „Jug“ su danas u pregledima i pretresima, pronašli dva pištolja, pušku i 284 komada municije, u ilegalnom posjedu, te po nalogu tužioca jedno lice lišili slobode i podnijeli dvije krivične prijave.

Tom prilikom je kod ovog lica pronađen pištolj marke Glok 19, kao i 233 komada pištoljske municije kalibra 9 mm, bez odgovarajuće dokumentacije. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju protiv U.Z. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Danas su GP "Aerodrom Podgorica" na izlazu iz Crne Gore, policijski službenici granične policije prilikom pregleda ručnog prtljaga putnika D.V. – američkog državljanina, pronašli pet komada municije kalibra 7.62 mm.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se D.V. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U nastavku aktivnosti u odnosu na ovo lice, službenici granične policije su izvršili pretres stana koji D.V. koristi u Ulcinju u mjestu Đerane, i tom prilikom pronašli i oduzeli pištolj marke Češka Zbrojevka i lovačku pušku, bez važeće dokumentacije kao i 46 komada municije kalibra 9 mm.

Navedeno oružje će biti dostavljeno naležnoj Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave radi vođenja odgovarajućeg upravnog postupka.