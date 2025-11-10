Uz prijavu su dostavljeni video snimci, fotografije i linkovi kanala, koji jasno ukazuju na izvršenje ovog teškog i uznemirujućeg djela. Ovo dešava u urbanom dijelu našeg glavnog grada, prenosi Pobjeda.

Udruženje „Kuća životinja“ iz Danilovgrada, u saradnji sa građanskim aktivistom Nikolom Jočićem, podnijelo je zvaničnu krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i Upravi policije, zbog osnovane sumnje da je strani državljanin, ruske nacionalnosti, počinio i javno objavljivao seksualno zlostavljanje životinja putem društvene mreže Telegram, potvrđeno je CdM-u iz policije.

Kako su iz policije kazali za CdM, čeka se izjašnjenje tužioca.

Uz prijavu su dostavljeni video snimci, fotografije i linkovi kanala, koji jasno ukazuju na izvršenje ovog teškog i uznemirujućeg djela. Ovo dešava u urbanom dijelu našeg glavnog grada, prenosi Pobjeda.

“Do trenutka objavljivanja ovog saopštenja, nadležne institucije nisu reagovale, iako se radi o sadržaju koji se i dalje dijeli u javnom digitalnom prostoru. Udruženje i aktivista Jočić zahtijevaju da Tužilaštvo i Uprava policije hitno postupe po prijavi, obezbijede digitalne dokaze i zaštite i životinje i javnost od daljeg širenja ovog materijala”, navodi se u saopštenju.

Takođe, pozivaju Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za bezbjednost hrane i zaštitu životinja, kao i sve građane i organiza cije, da dignu glas protiv ovog monstruoznog čina.

,,Ukoliko ne uslijedi reakcija nadležnih, Udruženje ,,Kuća životinja” i građanski aktivista Nikola Jočić biće prinuđeni da dokumentovani materijal dostave medijima i međunarodnim organizacijama za zaštitu životinja, kako bi se spriječilo dalje širenje i normalizacija ovakvih sadržaja u javnosti. Ovaj slučaj prevazilazi pitanje zaštite životinja – on duboko zadire u temeljne vrijednosti humanosti, bezbjednosti i društvene odgovornosti", navodi se u saopštenju koje potpisuju Daliborka Rešetar iz Udruženja „Kuća životinja“ i građanski aktivista Nikola Jočić.

U vezi sa ovim slučajem Pobjeda je poslala pitanja Upravi policije i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.