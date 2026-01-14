U spisima u koje “Vijesti” imaju uvid, precizno su objašnjene uloge svih članova policijskog narko-kartela, čiji dio je, tvrde tužioci i Žabljačanin Vukašin Vojinović (55)

Izvor: Profimedia

Jedan od vođa takozvanog Grand klana Aleksandar Aco Mijajlović (56) u policijskom narko-kartelu bio je zadužen da pronalazi luke pogodne za krijumčarenje kokaina, u čemu je i sam učestvovao - ta kriminalna grupa samo za osam mjeseci, od avgusta 2020. do marta 2021. godine, prokrijumčarila je više od četiri tone kokaina iz Južne Amerike na tlo evropskog kontinenta, navode specijalni tužioci, prenose Vijesti.

U spisima u koje “Vijesti” imaju uvid, precizno su objašnjene uloge svih članova policijskog narko-kartela, čiji dio je, tvrde tužioci i Žabljačanin Vukašin Vojinović (55)

To proizilazi iz opsežne istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), čija je realizacija započela 2022. godine, a kulminirala podizanjem više optužnica tokom prethodne tri godine, dok su pojedini istražni koraci okončani početkom decembra 2025. godine, kada je i izdat nalog za hapšenje Vojinovića koji je u bjekstvu.

Prema dokumentima SDT-a, Vojinović i Mijajlović bili su dio međunarodne kriminalne organizacije koju su, još tokom 2019. godine, formirali Ljubo Milović i Mileta Ojdanić, navode Vijesti.

Po njihovim instrukcijama, Vukašin Vojinović i Aleksandar Mijajlović imali su zadatak da učestvuju u krijumčarenju kokaina:

“Okrivljeni Vukašin Vojinović imao zadatak da učestvuje u krijumčarenju opojne droge kokain, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije prenijetim lično ili preko pripadnika kriminalne organizacije, okrivljenog Filipa Zindovića. Okrivijeni Aleksandar Mijajlović imao zadatak da učestvuje u krijumčarenju opojne droge kokain, da pronalazi druge luke pogodne za krijumčarenje opojne droge kokain, prethodno prevezene morskim putem iz Ekvadora, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije prenijetim preko pripadnika kriminalne organizacije, okrivijenog Petra Lazovića”, objašnjavaju specijalni tužioci.

Ta kriminalna organizacija, navode specijalni tužioci, djelovala je na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ekvadora, Belgije, Holandije, Njemačke, Turske i drugih evropskih država, s jasnom podjelom uloga i strogo hijerarhijskom strukturom.

Spisi SDT-a pokazuju da je Vukašin Vojinović imao aktivnu ulogu u više pošiljki kokaina, učestvujući u organizaciji transporta i realizaciji kriminalnih naloga koje su mu prenosili organizatori ili njihovi najbliži saradnici. Aleksandar Mijajlović, prema navodima tužilaštva bio je zadužen za pronalaženje alternativnih luka pogodnih za prihvat pošiljki kokaina iz Južne Amerike, kao i za logistiku nakon dolaska droge na evropsko tlo.

Obojica se u optužnicama dovode u vezu s krijumčarenjem više od četiri tone kokaina, u četiri pojedinačne pošiljke.

Specijalni tužioci precizno navode količine kokaina koje su predmet pojedinačnih krivičnih djela, a iz dokaza do kojih su došli proizilazi da je taj narko-kartel u avgustu i septembru 2020. godine prokrijumčario 985 kilograma te droge, a u narednih dva mjeseca 991 kilogram i 895 grama, kao i dodatnih 272 kilograma. U januaru i februaru naredne godine, tvrde specijalni tužioci, prošvercovali su 846 kilograma kokaina, a u februaru i martu 2021. godine i dodatnih 1.044,71 kilogram skupocjenog bijelog praha.

Dio pošiljki zaplijenjen je u Ekvadoru i Belgiji, dok su druge, prema SDT-u, uspješno distribuirane na ilegalno tržište, gdje su ostvareni višemilionski prihodi.

Prvih dana decembra 2025. godine službenici Specijalnog policijskoj odjeljenja (SPO) kojim rukovodi Predrag Šuković lišili su slobode odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini opštine Kotor Vuka Banićevića (45) i njegovog brata Vlada Banićevića (44) zvanog Gorčilo, javljaju Vijesti.

Lisice na ruke stavljene su im u nastavku istrage protiv tzv. policijskog narko-kartela, protiv kojeg je SDT još 2023. godine podigao optužnicu, zbog šverca više tona kokaina, pranja novca, odavanja tajnih podataka, šverca oružja, zastrašivanja, uticaja na postavijanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije, a radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, kao i uticaja na izbornu volju građana na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine.

Naredbom o sprovođenju istrage SDT je osim braće Banićević obuhvatio Vojinovića, Mijajlovića, Filipa Zindovića Kljajevića (37), Nebojšu Bugarina (46), Petra Lazovića (36), Radoja Zvicera (44), Božidara Jabučanina (49), Milana Popovića (43) i Vladimira Bajčetu (46).

Terete ih da su, kao saizvršioci, u četiri navrata, krajem 2020. i tokom 2021. godine, švercovali kokain.

Specijalni tužioci objašnjavaju da su Milović i Ojdanić tokom 2019. godine stvorili i organizovali kriminalnu organizaciju, a onda sami ili preko drugih pripadnika, vrbovali Ivana Stamatovića, Nebojšu Bugarina, Petra Lazovića, Marka Novakovića, Milana Popovića, Božidara Jabučanina, Miloša Mišurovića, Aleksandra Kekovića, Vadimira Bajčetu, Gorana Stojanovića, Dražena Milovića, Filipa Zindovića Kljajevića, Ivana Nikolića, Tihomira Adžića, Dejana Kneževića, Mila Božovića, Bojana Ojdanića, Radovana Perovića, Vjekoslava Lambulića, Vukašina Vojinovića, Aleksandra Mijajlovića, braću Vuka i Vlada Banićevića i više NN lica.

Navode da je ta kriminalna organizacija formirana s ciljem vršenja krivičnih djela - šverc droge, pranje novca, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, izazivanje opšte opasnosti, odavanje tajnih podataka...

Objašnjavaju i da je taj kartel kokain krijumčario iz Ekvadora na teritoriju Evrope i Turske, a da su novac stečen prodajom droge prenosili u Srbiju i Crnu Goru, pišu Vijesti.

Specijalni tužioci utvrdili su da je kriminalna ekipa okupljena oko Milovića i Ojdanića 22. novembra 2020. godine, na području Ekvadora, utovarila 17 platnenih torbi punih kokaina u kontejner, a potom taj kontejner u luci Guuayaquil utovarila na brod MSC Arushi.

U tih 17 torbi nalazilo se 1007 blokova kokaina sa natpisima “Baron”, “23”, “SAA” “>”, ukupne mase 991 kilogram i 895 grama.

“Koju drogu su u navedenom kontejneru pronašle ekvadorske jedinice za borbu protiv narkotika i vodiča službenih pasa za specijalističku podršku i pretres”, piše u spisima.

Čitajući poruke koje su Vojinović, Lazović i Mijajlović i pisali sakriveni iza Skaj nadimaka Zidan, Junior i Miki1, tužioci preciziraju da je u toj isporuci Mijajlović imao svojih pet kilograma kokaina, a da je zajednički udio Vojinovića i Zindovića bio 20 kilograma...

Milović i Ojdanić su, preciziraju tužioci, sami ili preko drugih pripadnika, vrbovali ostale članove klana, a zatim im odredili uloge i zadatke, davali im instrukcije i uputstva...

Navode da su braća Banićević imala zadatak da učestvuju u krijumčarenju kokaina, kao i da preduzimaju druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora kriminalne organizacije Ljuba Milovića.

“Okrivijeni Nebojša Bugarin imao je zadatak da kao policijski službenik učestvuje u transportu opojne droge kokain iz Ekvadora u Evropu, i njenoj daljoj prodaji na teritoriji Crne Gore, da vrbuje druge pripadnike kriminalne organizacije, odosno službenike Uprave policije da učestvuju u krijumčarenju opojne droge i daje novac službenicima Uprave policije, da preuzima novac po nalogu organizatora kriminalne organizacije, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora”, piše u spisima.

Specijalni tužioci objašnjavaju i kakvu je ulogu u tom kartelu imao okrivljeni Petar Lazović, čiji je jedan od zadataka bio i da muči pripadnike suprotstavljenih kriminalnih organizacija, prenose Vijesti.

“...Da kao policijski službenik Uprave policije kriminalnoj organizaciji odaje povjerljive podatke u vezi sa aktivnostima i predmetima koji se tiču članova ove i drugih kriminalnih organizacija, kao i da učestvuje u transportu opojne droge kokain iz Ekvadora u Evropu, da prilikom lišenja slobode muči pripadnike suprostavljenih kriminalnih organizacija u cilju dobijanja priznanja ili drugog obavještenja i podatke dobijene mučenjem dostavlja organizatoru kriminalne organizacije, da podatke iz građanskih stanja Ministarstva unutrašnjih poslova i prelasku državne grnice, koji služe isključivo za obavljanje policijskih poslova dostavlja organizatoru kriminalne organizacije Ljubu Miloviću, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora...”

Zadatak Milana Popovića bio je da, kao policijski službenik, kriminalnoj organizaciji odaje povjerljive podatke u vezi sa aktivnostima i predmetima koji se tiču članova te i drugih kriminalnih organizacija, ali i da učestvuje u transportu kokaina iz Ekvadora u Evropu, prati kretanje lica po zadacima i uputstvima organizatora, obavještava ga o njihovim lokacijama, objektima i vozilima, kao i da podatke iz građanskih stanja MUP-a i prelasku državne granice, koji služe isključivo za obavljanje policijskih poslova, dostavlja Miloviću.

Dio zaduženja tog policajca bio je i da preuzima oružje, kokain i novac...

Jabučanin je, navode specijalni tužioci, učestvovao u transportu kokaina iz Ekvadora u Evropu, ali i vrbovao druge pripadnike kriminalne organizacije za prenos novca, kao i da učestvuje u transportu nezakonito stečenog novca iz Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije u Crnu Goru...

“Okrivijeni Vladimir Bajčeta imao je zadatak da učestvuje u transportu opojne droge kokain iz Ekvadora u Evropu, da pronalazi lica koja će za potrebe kriminalne organizacije čuvati novac u Kraljevini Holandiji, da ovim licima obezbjeđuje novac za dolazak i zakup objekata u kojima će se čuvati novac, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora”, piše u tužilačkim spisima, pišu Vijesti.