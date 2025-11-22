Od njih su, u prisustvu zakonskih staratelja – roditelja, prikupljena obavještenja na zapisnik, nakon čega je o cjelokupnom događaju obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je kvalifikovao krivično djelo iznude u pokušaju.

Izvor: YouTube/Printscreen/Bark

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Tivat, rasvijetlili su krivično djelo iznude u pokušaju i procesuirali dvije osobe.

Za ovo krivično djelo terete se dvije maloljetne osobe stare 17 godina. One su djelo koje im se stavlja na teret izvršile na štetu vršnjakinje, na način što su sa skrivenog broja telefona pozvale oštećenu i, ne predstavljajući se, saopštile da će – ukoliko im ne preda određenu količinu novca – u javnost pustiti snimak eksplicitne sadržine na kojem se nalazi oštećena.

Policija je tada preduzela intenzivne aktivnosti u cilju utvrđivanja identiteta počinilaca i došla do saznanja da je riječ o dvije maloljetnice iz Tivta, stare 17 godina.

Od njih su, u prisustvu zakonskih staratelja – roditelja, prikupljena obavještenja na zapisnik, nakon čega je o cjelokupnom događaju obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je kvalifikovao krivično djelo iznude u pokušaju.

Protiv dvije osumnjičene maloljetnice krivična prijava je podnijeta u redovnom postupku.