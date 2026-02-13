Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opsadno stanje večeras je u naselju Mirac i dijelu Kotora gdje su specijalne jedinice blokirale dio naselja, ali i prilazne puteve ka Starom gradu.

Prvi podaci "Vijesti" su da policija pretresa vile i kuće u naselju Mirac.

Osim vila pretresa se i jedan od ekskluzivnih restorana...

U prvom talasu privedeno na desetine članova kriminalnih grupa.

Za sada "Vijesti" nemaju podatke da li je riječ o potrazi za nekim od bjegunaca.

Blokiran je i put preko Trojica.