Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Službenici Regionalnog centra granične policije „Sjever“ su juče na graničnom prelazu Dobrakovo lišili slobode državljanina Republike Turske F.A.S. (41), međunarodno traženo lice.

Imenovani se potražuje po crvenoj potjernici NCB Interpola Ankara, raspisanoj po naredbi Glavnog javnog tužilaštva u Kocaeliju, Republika Turska, od 18.07.2024. godine, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od šest godina i osam mjeseci, izrečene presudom Višeg suda u Kocaeliju, zbog izvršenog krivičnog djela seksualno zlostavljanje djece.