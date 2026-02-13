Prije pet dana, oko jedan sat poslije ponoći, prijavljeno je da je jedno vozilo sletjelo u rijeku Moraču sa mosta Luča.

Izvor: Regionalni ronilački centar

Nakon pet dana teške potrage pronađeno je tijelo ženske osobe koja je automobilom sletjela u rijeku Moraču, saznaje CdM.

“Nakon pet dana teške potrage tijelo ženske osobe je pronađeno u reonu Vukovačkog mosta u Zeti”, kazao je Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra.

