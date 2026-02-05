Službenici granične policije su juče na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica lišili slobode međunarodno traženo lice K.S. (25), državljanku Ruske Federacije.

Ona se potražuje od strane NCB Interpol-a Moskva radi obezbjeđivanja njenog prisustva krivičnom postupku koji se protiv nje vodi pred Centralnim okružnim sudom u Volgogradu, zbog sumnje da je počinila krivično djelo nedozvoljena trgovina supstancama sa snažnim dejstvom ili toksičnim supstancama u velikom obimu sa ciljem njihove prodaje Krivičnog zakonka Ruske Federacije, saopštili su iz UP.

K.S. je sprovedena u Viši sud u Podgorici u cilju određivanja ekstradicionog pritvora.