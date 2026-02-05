Policija je identifikovala i lišila slobode lice osumnjičeno za izazivanje požara na vozilu sveštenog lica M. B.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici su postupali po prijavi da je 04.02.2026. godine, u naselju Učuri, došlo do požara na putničkom motornom vozilu marke Range Rover, beogradskih registarskih oznaka, koje koristi svešteno lice M. B.

Tom prilikom, usljed dejstva plamena, oštećeno je i još jedno vozilo u vlasništvu lica B. B., koje se nalazilo parkirano u neposrednoj blizini navedenog vozila.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Preduzetim kriminalističko- operativnim mjerama i radnjama u kratkom roku je identifikovano i locirano lice H. D. iz Berana, povratnik u vršenju krivičnih djela.

Nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, H. D. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško djelo protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti.

Službenici Uprave policije preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i eventualne povezanosti drugih lica sa ovim krivičnim djelom.