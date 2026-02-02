“Imajući u vidu da sam na funkciju predložen kao predstavnik parlamentarne većine, smatram da je moja ostavka odgovorna, moralna i logična“, naveo je Knežević, dodajući da nije želio da to konstatuju drugi, već da sam preuzme odgovornost

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević podnio je ostavku na funkciju zamjenika predsjednika Anketnog odbora za prikupljanje informacija i mišljenja o postupanju državnih organa i drugih subjekata u slučajevima ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja do danas, kao i okolnostima fizičkih napada i prijetnji novinarima i drugim slobodnim građanima, politički motivisanim intelektualcima od strane policijskih službenika, a za koje su se u javnosti pojavile informacije da su bili označeni kao mete, te da su zloupotrijebljeni za praćenje političkih neistomišljenika u cilju očuvanja vlasti.

U obraćanju predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću, Knežević podsjeća da je Demokratska narodna partija, čiji je predsjednik i poslanik, 9. januara donijela odluku da uskrati podršku Vladi, čime je, kako navodi, prestala da bude dio parlamentarne većine.

“Imajući u vidu da sam na funkciju predložen kao predstavnik parlamentarne većine, smatram da je moja ostavka odgovorna, moralna i logična“, naveo je Knežević, dodajući da nije želio da to konstatuju drugi, već da sam preuzme odgovornost