Uprava policije podnijela krivičnu prijavu protiv investitora koji su gradili objekat u Herceg Novom bez potrebne dokumentacije.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Službenici Uprave policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv dvije osobe iz Budve, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije.

"R.S. (52) i R.V. (51) se sumnjiče da su, kao investitori i vlasnici jedne katastarske parcele u Opštini Herceg Novi, u periodu od 2023. do prošle godine, na toj parceli gradili objekat bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije nadležnom organu," navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su kazali da su investitori bili dužni da to urade u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

"Uprava policije nastavlja pojačane, sinhronizovane aktivnosti na suzbijanju krivičnih djela iz oblasti ekonomskog kriminala, kao jedne od prioritetnih oblasti u postupanju," zaključuje se u saopštenju.