Iz Uprave policije saopšteno je da je tivatska policija rasvijetlila događaj od 1. januara 2026. godine kada je na šetalištu Pine jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede – naprsnuće nosne kosti.

Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

Kako navode, policija je podnijela krivičnu prijavu protiv L.R. (20), koji se sumnjiči da je izvršio ovo krivično djelo.

“Naime, 1. januara oko 2 časa poslije ponoći na tivatskom šetalištu Pine, u alkoholisanom stanju , bez prethodnog sukoba ili nesuglasica, jedno tada nepoznato lice fizički je napalo oštećenog, zadajući mu udarac u predjelu glave nakon čega je oštećeni pao na tlo, a ovo lice mu zadalo još jedan udarac takođe u istom predjelu”, preciziraju iz Uprave policije,

Oštećenom je ovom prilikom napsla nosna kost, prema izvještaju ljekara specijaliste koji ga je pregledao u Kliničko bolničkom centru Kotor.

“Službenici tivatske policije su preduzeli intenzivne aktivnosti na rasvjetljavanju ovoga događaja, sa svim upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji je kvalifikovao krivično djelo teška tjelesna povreda, te su sveobuhvatnim radnjama na terenu došli do sumnje da je izvršilac ovoga djela lice L.R. (20). Po nalogu postupajućeg tužioca protiv L.R. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku”, zaključuje se u saopštenju.