D. G. (54) iz okoline Kruševca sumnjiči se da je zadao više udaraca svojoj četrdesetšestogodišnjoj supruzi i dvadesetšestogodišnjem sinu, koji je pokušao da zaštiti majku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su D. G. (54) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Kako su saopštili iz Policijske uprave Kruševac, on se sumnjiči da je zadao više udaraca svojoj četrdesetšestogodišnjoj supruzi i dvadesetšestogodišnjem sinu, koji je pokušao da zaštiti majku i nanio im lake tjelesne povrede.

Njemu su, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, izrečene hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane da kontaktira žrtve i prilazi im.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, D. G. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.