Podnijeta krivična prijava protiv lica S.M.(57), zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, čime je drugim licima pribavio protivpravnu imovinsku korist, na direktnu štetu budžeta, u iznosu od 236.588,00 eura.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” - Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su u okviru planskih, sveobuhvatnih i opsežnih aktivnosti na suzbijanju svih oblika ekonomskog kriminala, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, podnijeli krivičnu prijavu protiv lica S.M.(57), bivšeg direktora Doo Vodovod i kanalizacija Rožaje, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, čime je drugim licima pribavio protivpravnu imovinsku korist, na direktnu štetu budžeta, u iznosu od 236.588,00 eura, saopštili su iz UP.



S.M. je, kako se sumnja, ovo krivično djelo izvršio na način što je, kao službeno lice – direktor DOO Vodovod i kanalizacija, čiji je osnivač Opština Rožaje, iskorišćavanjem svog službenog položaja u periodu od 2019. do druge polovine 2024. godine, dok se nalazio na čelu ovog privrednog subjekta, nezakonito zaposlio 10 lica, bez javnog oglašavanja i na radnim mjestima koja nijesu bila predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, nanoseći time štetu budžetu u iznosu od 236.588,00 eura.



Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Rožaje su po nalogu tužioca, krajem jula 2025. godine, lišili slobode S.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja, čijim je izvršenjem, kako se sumnja, pribavio sebi ili drugima protivpravnu imovinsku u iznosu od 158.179,88 eura, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu koju je pričinio preduzeću DOO Vodovod i kanalizacija Rožaje, podsjećaju iz policije.

Uprava policije će dosljedno i neselektivno nastaviti sa aktivnostima usmjerenim na procesuiranje koruptivnih krivičnih djela, svih zloupotreba i nezakonitih radnji, bez obzira na funkciju ili položaj pojedinaca, sa fokusom na suzbijanje korupcije i očuvanje integriteta državnih institucija.