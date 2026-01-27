Barska policija je, prilikom pretresa stana i drugih prostorija u vlasništvu S. R. iz tog grada, pronašla pištolj "glok" uz oružni list na ime njegove supruge.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Naveli su da se taj Baranin u njihovoj evidenciji vodi kao operativno interesantno lice, te da je pištolj oduzet.

Uprava policije je saopštila da su pretres obavili "sprovodeći pojačane aktivnosti u cilju sprečavanja nasilja i zloupotrebe oružja, na osnovnu relevantnih podataka".

"Ovom prilikom policijski službenici su pronašli pištolj marke Glock uz oružni list na ime njegove supruge. Policijski službenici su sa ovim događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, te nastavljaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u vidu pokretanja odgovarajućih postupaka, u cilju utvrđivanja zakonitosti procedure dobijanja oružnog lista za predmetno oružje, a uzimajući u obzir da je provjera za ovo lice od strane Uprave policije bila negativna", navodi u saopštenju UP.