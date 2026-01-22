​SDT optužbe najvećim dijelom temelji na dokazima do kojih su došlo presretanjem kriptovane komunikacije u kojoj se detaljno opisuje gubitak 35 kilograma kokaina i Lambulićeve investicije od 135.000 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Podgoričanina Vjekoslava Lambulića da je kao pripadnik kriminalne organizacije Vasa Ulića učestvovao u međunarodnom švercu 2,5 tona kokaina, prenosi Dan.

​SDT optužbe najvećim dijelom temelji na dokazima do kojih su došlo presretanjem kriptovane komunikacije u kojoj se detaljno opisuje gubitak 35 kilograma kokaina i Lambulićeve investicije od 135.000 eura.

​Istraga, zasnovana na podacima dostavljenim putem međunarodne pravne pomoći, označava Lambulića kao važnu kariku u finansiranju i logistici transporta narkotika, piše Dan.

Da je Lambulić na SKY ECC aplikaciji koristio pin K6Q8AB, istražni tim je zaključio na osnovu niza privatnih detalja iz njegovog života.

Istražitelji su identitet korisnika pina potvrdili analizom poruka koje nemaju veze sa kriminalom, već sa Lambulićevim privatnim životom. Ključni momenti koji su ga odali su njegovi razgovori putem "skaja" u kojima detaljno izvještava sagovornika o boks meču svog sina​, prelascima državne granice, pominjanje brata Jugoslava, što je sve potvrdilo sumnje istražitelja da iza pomenute šifre stoji upravo Vjekoslav.

​Prema tužilačkoj dokumentaciji u koju je "Dan" imao uvid, Lambulić je bio direktno uključen u organizaciju transporta kokaina iz Kolumbije krajem oktobra 2020. godine. U komunikaciji sa Vasom Ulićem ("Brabus"), Lambulić prati kretanje glisera u realnom vremenu.

"Ovi drugi bi trebali da su već u vodama da se sretnu. ​Gps je uključen idu prema brodu. Dobra vijest", obavještava Lambulić organizatora.

Ipak, operacija je doživjela krah zbog tehničkih problema. U prepisci sa sada već optuženim Petrom Miranovićem, Lambulić očajava zbog "pada" robe, navodeći da se "gliser pokvario" i da su planovi propali.

​"Što nam se dešava", "palo je ovo", "katastrofa brate", "izgubismo silu para" – neke su od poruka koje je Lambulić slao nakon što je postalo jasno da je 35 kilograma kokaina izgubljeno. Iz komunikacije proizilazi, piše u tužilačkim dokumentima, da je Lambulić u ovaj posao uložio sopstvenih 135.000 eura, koje je prethodno pozajmio, te da je zbog propasti posla strahovao od daljih rizika, navodeći da "ne bi više rizikovao preko 40–50 hiljada jer taj posao nije lako odraditi".​

"Ja sam se nagrdio, zato što me Vaso posla sa njima... Ja sam izgubio 135.000 eura koje sam prethodno pozajmio. Bilo je grešaka odnosno, roba je dugo stajala, mijenjali su se štekovi i kasnili su", navodno saopštava Lambulić svom sagovorniku, prenosi Dan.

Lambulića je crnogorska policija u Bijeloj knjizi kriminala iz 2005. godine označila kao jednog od vođa kriminalnih klanova.

Lambulić je 2015. godine odlukom Apelacionog suda pravosnažno oslobođen da je kao saizvršilac učestvovao u švercu 25 kg kokaina od Beograda do Osla. On je 2012. godine bio osuđen na dvije godine zbog pranja novca u saizvršilaštvu.

S druge strane, Lambulić je odbacio optužbe da se bavi švercom narkotika ističući da je novac zaradio kockanjem.

"Sve nekretnine koje imam, kupio sam od novca koji sam dobio kockajući se u kladionicama. Ja sam ekspret za kockanje. Ja sam Ajnštajn. Meni je zabranjen ulazak u kladionice, jer sam mnoge zatvorio u Podgorici", kazao je on na suđenju 2011. godine, podsjeća Dan.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, osim Vasa Ulića, Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, koji su označeni kao organizatori, obuhvaćeni su Ivan Delić, Damir Mandić, nekadašnji predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Radomir Dobriša, Mileta i Radule Božović, Radovan Pantović, Vjekoslav Lambulić, Petar Miranović, Ulićev sin Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Marinko Prelević, Veselin Paro Pavličić, kao i odbjegli Vuk Vulević, Leon Drešaj i D.P.

Suđenje koje je prekjuče bilo zakazano u predmetu "General" pred Višim sudom, odloženo je za 4. februar, zbog zdravstvenih problema D.P., jednog od optuženih.

"On je upućen u kotorsku psihijatrijsku bolnicu, gdje je zadržan na liječenju", obrazložila je predsjednica vijeća, sudija Nada Rabrenović.