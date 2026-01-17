Podsjećamo, prethodno su u Baru oduzeta tri elektronska terminala za priređivanje igara na sreću, jer vlasnici objekata nijesu posjedovali potrebnu dokumentaciju nadležnih organa.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, u nastavku aktivnosti sprovedenih u saradnji sa službenicima Ministarstva finansija – Inspekcije za igre na sreću, podnijeli su krivičnu prijavu protiv jednog lica nadležnom tužilaštvu.

Podsjećamo, prethodno su u Baru oduzeta tri elektronska terminala za priređivanje igara na sreću, jer vlasnici objekata nijesu posjedovali potrebnu dokumentaciju nadležnih organa.

Nakon ocjene spisa predmeta, postupajući državni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Baru naložio je policiji da protiv D.O. (35) iz Bara podnese krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i djelatnošću osiguranja i neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

Sumnja se da je D.O. u sklopu ugostiteljskog objekta u Baru, bez registracije i odobrenja, te protivno propisanim uslovima, obavljao privrednu ugostiteljsku djelatnost i organizovao igre na sreću koristeći tri terminala za igre na sreću, bez prethodno pribavljene saglasnosti nadležnih organa. Time je, kako se sumnja, pričinio materijalnu štetu Budžetu Crne Gore.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju aktivnosti u cilju suzbijanja nelegalnih aktivnosti u oblasti igara na sreću.