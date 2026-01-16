“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje”

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije saopštila je da je zbog današnjeg incidenta na kružnom toku ka Cetinju i Nikšiću, u kom je građaninu koji je pokušao da vozilom probije blokadu polomljena šoferšajbna, privedeno više osoba.

“Službenici Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su danas preduzeli zakonom propisane mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u odnosu na učesnike neprijavljenih okupljanja koji su blokirali saobraćajnice na teritoriji Glavnog grada i opštine Zeta, i to na kružnom toku na magistralnom putu Nikšić – Cetinje u naselju Gornja Gorica, kao i na magistralnom putu u mjestu Bistrice, te identifikovali 18 osoba koje će biti procesuirane u skladu sa zakonom”, navode u saopštenju.

Takođe, kako su dodali, podgorička policija je povodom današnjeg događaja – narušavanja javnog reda i mira tokom trajanja blokade u blizini kružnog toka na magistralnom putu Nikšić–Cetinje, kada je došlo do fizičkog i verbalnog kontakta između više osoba, kao i upotrebe podesnog sredstva – u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica privela više osoba u cilju prikupljanja obavještenja i rasvjetljavanja događaja.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu se preduzimaju dalje mjere i radnje”, zaključili su.