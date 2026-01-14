Kako su kazali, samo u decembru 2025. godine ostvareni su prihodi u iznosu od 4.394.128,21 eura, što je 24,14 odsto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Uprava za igre na sreću ostvarila je tokom 2025. godine rekordne rezultate, čime je ova godina ocijenjena kao najuspješnija u dosadašnjem radu Uprave. Ukupni prihodi od igara na sreću iznosili su 43.614.435,78 eura, što, kako su naveli, predstavlja povećanje od 28,99 odsto u odnosu na 2024. godinu, piše CdM.

“Posmatrano po vrstama igara, najveći prihod ostvaren je u segmentu igara na sreću putem interneta, koji je u 2025. godini iznosio 16.778.777,34 eura, uz rast od 33,36 odsto. Prihodi od kazinskih igara iznosili su 7.294.890,43 eura, što predstavlja povećanje od 40,52 odsto, dok su igre na sreću u automat klubovima ostvarile prihod od 9.060.283,54 eura, uz rast od 43,13 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od kladioničkih igara iznosili su 10.409.859,99 eura, što je 8,05 odsto više u odnosu na 2024. godinu”, saopštili su iz Uprave.

Ovakvi rezultati, prema njihovim riječima, predstavljaju direktan efekat primjene novog Zakona o igrama na sreću, kojim je uspostavljen savremen, efikasan i transparentan regulatorni okvir.

Zakonska rješenja doprinijela su jačanju nadzornih mehanizama, unapređenju fiskalne discipline, suzbijanju sive ekonomije i stvaranju stabilnog ambijenta za legalno poslovanje priređivača igara na sreću.

Značajan iskorak, istakli su iz Uprave, ostvaren je i kroz uvođenje i punu primjenu informacionog sistema Uprave za igre na sreću, koji omogućava kontinuiran i transparentan nadzor nad radom priređivača.

“Svi priređivači igara na sreću su, u zakonom propisanom roku, uredno priključeni na sistem, čime je obezbijeđeno kontinuirano praćenje poslovanja i finansijskih tokova u realnom vremenu, povećana efikasnost kontrole i dodatno unaprijeđena naplata prihoda, uz pozitivan efekat na punjenje državnog budžeta”, kazali su iz Uprave, kako javlja CdM.

Tokom 2025. godine, dodali su, poseban fokus bio je usmjeren i na jačanje međuinstitucionalne saradnje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

“Uprava za igre na sreću aktivno je sarađivala sa nadležnim državnim organima i partnerima kroz razmjenu informacija, koordinaciju nadzornih aktivnosti i unapređenje procedura u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima, čime je dodatno ojačan integritet sistema igara na sreću i smanjen rizik od zloupotreba”, istakli su.

Uprava za igre na sreću izrazila je zahvalnost Ministarstvu finansija na kontinuiranoj podršci i partnerskom odnosu u realizaciji planiranih politika Vlade Crne Gore u ovoj oblasti, kao i drugim državnim institucijama i partnerima na nacionalnom i međunarodnom nivou, na saradnji koja je doprinijela ostvarivanju ovih rezultata.

“Uprava će i u 2026. godini nastaviti da unapređuje regulatorni okvir, digitalizaciju procesa i institucionalnu saradnju, sa ciljem daljeg jačanja transparentnosti, odgovornog priređivanja igara na sreću, stabilnog rasta budžetskih prihoda i borbe protiv sive ekonomije”, zaključili su.