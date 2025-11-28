Jutros je zbog dojave, za koju se ispostavilo da je bila lažna, bila prekinuta i nastava u Srednjoj ekonomskoj školi "Mirko Vešović".

Učenici gimnazija u Podgorici i Danilovgradu evakuisani su zbog dojave o navodno postavljenoj bombi, saznaju i prenose Vijesti.

Od početka ove sedmice dojave o bombama u srednjim školama su učestale, a za sve se ispostavilo da su bile lažne.

U poslednjih nekoliko godina dojave o bombama u školama su česte, posebno na početku školske godine ali i pred kraj prvog i drugog polugodišta.

Uprava policije zbog sličnih dojava do sada identifikovala više maloljetnih đaka širom države koji su slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.