Jutros je zbog dojave, za koju se ispostavilo da je bila lažna, bila prekinuta i nastava u Srednjoj ekonomskoj školi "Mirko Vešović".
Učenici gimnazija u Podgorici i Danilovgradu evakuisani su zbog dojave o navodno postavljenoj bombi, saznaju i prenose Vijesti.
Od početka ove sedmice dojave o bombama u srednjim školama su učestale, a za sve se ispostavilo da su bile lažne.
U poslednjih nekoliko godina dojave o bombama u školama su česte, posebno na početku školske godine ali i pred kraj prvog i drugog polugodišta.
Uprava policije zbog sličnih dojava do sada identifikovala više maloljetnih đaka širom države koji su slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama.