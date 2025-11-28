U posljednjih nekoliko godina dojave o bombama u školama su česte, posebno na početku školske godine ali i pred kraj prvog i drugog polugodišta.
Đaci Srednje ekonomske škole "Mirko Vešović" jutros su evakuisani zbog dojave io navodno postavljenoj bombi, saznaju "Vijesti".
Prema istim nezvaničnim informacijama iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, utvrđeno je da je dojava bila lažna pa će nastava uskoro biti nastavljena.
Od početka ove sedmice dojave o bombama u srednjim školama su učestale, a za sve se ispostavilo da su bile lažne.
Uprava policije do sada je identifikovala više maloljetnih đaka širom države koji su slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, kako prenose Vijesti.