U posljednjih nekoliko godina dojave o bombama u školama su česte, posebno na početku školske godine ali i pred kraj prvog i drugog polugodišta.

Đaci Srednje ekonomske škole "Mirko Vešović" jutros su evakuisani zbog dojave io navodno postavljenoj bombi, saznaju "Vijesti".

Prema istim nezvaničnim informacijama iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, utvrđeno je da je dojava bila lažna pa će nastava uskoro biti nastavljena.

Od početka ove sedmice dojave o bombama u srednjim školama su učestale, a za sve se ispostavilo da su bile lažne.

Uprava policije do sada je identifikovala više maloljetnih đaka širom države koji su slali lažne dojave o postavljenim eksplozivnim napravama, kako prenose Vijesti.