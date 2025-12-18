Instagram je predstavio novu TV aplikaciju namijenjenu gledanju Reels videa, koja je za sada dostupna samo u SAD.

Izvor: Instagram

Instagram je predstavio Instagram TV, novu aplikaciju namijenjenu gledanju sadržaja na televizorima. Za sada, aplikacija omogućava isključivo gledanje Reels klipova, dok iz kompanije poručuju da su dodatne funkcije već u razvoju.

Nova aplikacija trenutno je u fazi testiranja i dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama, i to na Amazon Fire TV uređajima. Instagram je najavio da će se u narednim mjesecima aplikacija proširiti i na druge uređaje, kao i na dodatna tržišta.

Instagram for TV omogućava korisnicima da dodaju do pet naloga ili da naprave poseban nalog namijenjen isključivo TV iskustvu. Reels sadržaj je organizovan u posebne kanale, u skladu sa interesovanjima korisnika, što olakšava pregled i otkrivanje novih video-klipova.

Aplikacija posjeduje i opciju pretrage, zahvaljujući kojoj korisnici mogu da pronađu kreatore, profile i teme koje ih zanimaju. Iz kompanije su najavili da će u budućnosti biti uvedene dodatne mogućnosti, poput korišćenja mobilnog telefona kao daljinskog upravljača, deljenih feedova, kao i unaprijeđene navigacije kroz sadržaj.

Instagram for TV prati PG-13 sistem ocjenjivanja, a tinejdžerima nudi iste bezbjednosne zaštite koje postoje i u mobilnoj aplikaciji. To uključuje ograničen pristup sadržajima, komentarima i profilima koji se smatraju neprikladnim za korisnike mlađe od 18 godina.