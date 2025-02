Nakon prvog telefonskog razovora sa broja 068, okrivljeni su potvrdili da su to njihovi glasovi.

U nastavku dokaznog postupka Draženu P. Vojvodiću i Novici G. Đikanoviću, optuženima za svirepo ubistvo Vidaka Vujovića, juče su u Višem sudu u Podgorici, preslušavani telefonski razgovori vođeni od 10. do 15. aprila 2023. godine.

Predsjednik vijeća, sudija Veljko Radovanović, prethodno je napomenuo da će preslušati mjere tajnog nadzora, pribavljene po naredbi suda.

Okrivljeni Đikanović potom 11. aprila, telefonom razgovara sa suprugom, koja mu poručuje da joj život ne vrijedi ni pet para.

"Ne sjekiraj se. Opušti se. Možeš da spavaš mirno", odgovorio je Đikanović.

"Mogu da se ubijem, eto to mogu",

"Mene je žao njega".

"Mene nije, ako je na to spreman. Pi. Znaš li šta to znači. To je vjeruj mi ravno nuli".

"On je moj drug i to je to", odgovorio je Đikanović, a supruga razgovor završava: "Katastrofa".

Okrivljeni Đikanović je potvrdio sudu da je 11. aprila telefonom razgovarao sa koleginicom K.R.

"Glava me boli. Imam loš predosjećaj".

"Dobar ti je predosjećaj", odgovara joj sada optuženi i dodaje: "Treba mi malo para da se maknem iz Podgorice".

"A što je bilo", pita ga ona.

"Pročitaj 'Vijesti' pa će ti bit jasno", odgovara joj Đikanović.

U sudnici je preslušan još jedan razgovor ovog okrivljenog sa svojom suprugom.

"E Novice, jesi li što znao za ovo".

"Nemam veze sa tim. To je njegov problem, a on je moj drug", odgovorio je Đikanović.

"Sve tvoji drugovi ubijaju i pale".

"Sve po zaslugama". Mene niko ne dira...", zaključio je Đikanović.

Branilac optuženog Vojvodića, advokat Damir Lekić je predložio da se izvrši uvid u naredbe suda za mjere tajnog nadzora...

Nastavak suđenja zakazan je za 17. februar.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni 31. marta 2023. godine, na podmukao i svirep način, ubili Vujovića - prema optužnici Vojvodić je u njega najprije ispalio četiri projektila, ali je žrtva i dalje bila živa i preklinjala da prestane da to čini, ali je ovaj nastavio da puca.

Onda je skupa sa Đikanovićem, tijelo polio benzinom i zapalio.