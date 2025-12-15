Službenici podgoričke policije podnijeli su krivičnu prijavu i lišili slobode osobu kojoj se na teret stavlja krivično djelo utaja.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

“On je, kako se sumnja, kao zaposleni u jednoj firmi sa sjedištem u Podgorici, zloupotrijebio povjerenje izvršnog direktora ove firme koji je osumnjičenom, u cilju nesmetanog obavljanja radnih obaveza, povjerio na korišćenje putničko motorno vozilo marke „Renault“ i tri ključa od toga vozila koje je u vlasništvu gore pomenute firme”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

A.R. je ovo vozilo bez znanja vlasnika, predao drugoj osobi kao garanciju da će vratiti novčano dugovanje koje je imao prema tom drugom licu, u iznosu od 2.000 eura.

“On će uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku”, zaključuju iz UP.