Vuleviću određeno zadržavanje do 72 sata, branio se ćutanjem.

Izvor: MONDO

Baraninu Lazaru Vuleviću, osumnjičenom za dvostruko ubistvo u Nikšiću određen pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Višeg suda.

“Sudija za istragu je osumnjičenom Lazaru Vuleviću odredio pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična djela tečko ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja”, kazali su iz tog suda.

Vuleviću određeno zadržavanje do 72 sata, branio se ćutanjem.

Kako se navodi, pritvor je određen po pritvorskim osnovima iz člana 175 tačke 1,3,4 Zakona o krivičnom postupku.

Vulević je uhapšen u utorak u Baru zbog sumnje da je u Nikšiću ubio M.P. (74) i M.V. (41).