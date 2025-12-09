Nikšićka policija potražuje Lazara Vulevića iz Bara zbog sumnje da je ubio M.P. i M.V. iz Nikšića, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Izvor: Uprava policije Crne Gore

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad', Odjeljenja bezbjednosti Nikšić potražuju Lazara Vulevića (50) iz Bara zbog sumnje da je izvršio dvostruko ubistvo na štetu M.P. i M.V. iz Nikšića. Apelujemo na građane da, ukoliko posjeduju bilo kakve informacije o ovom licu, ta saznanja prijave u najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969, i da ukoliko se nađu na istom prostoru ili objektu sa ovim licem, budu oprezni", ističe se u saopštenju Uprave policije.

Tijela dvije osobe, žene i muškarca pronađena su ranije u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Iz Uprave policije je ranije danas zvanično saopšteno da je nikšićka policija sinoć oko 19.20 časova obaviještena od strane člana porodice da im se M. P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana.

"Preduzimajući sveobuhvatne mjere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M. P., kao i beživotno tijelo M. V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M. V.", naveli su danas iz UP.

Izvor: Uprava policije

Iz UP su tada dodali da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je sa policajcima izvršio uviđaj na licu mjesta.

"Tokom preduzetih policijsko-tužilačkih aktivnosti policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i lišenju slobode se intenzivno radi. Motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja", kazali su iz UP.