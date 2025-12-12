Za ovo djelo sumnjiče se pravno lice d.o.o „S.E.“ Budva i ovlašćeno lice u tom pravnom licu, O.O. (46)

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala, sprovođenje finananijskih istraga i suzbijanja ekološkog kriminala su, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti, zajedno sa službenicima Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, a u saradnji sa službenicima Poreske uprave, podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, protiv pravnog i ovlašćenog lica zbog sumnje da su izvršili krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Za ovo djelo sumnjiče se pravno lice d.o.o „S.E.“ Budva i ovlašćeno lice u tom pravnom licu, O.O. (46), koje su, kako se sumnja, izvršili na način što su O.O., izvršni direktor u pravnom licu „S.E.“ d.o.o. Budva, kao i to pravno lice, tokom 2024. godine, po osnovu poreza na dobit pravnih lica suprotno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica utajio porez u iznosu od 22.076 eura kao i tokom 2022., 2023., i 2024. godine po osnovu poreza na dohodak fizkičkih utajio porez u iznosu od 74.763 eura, oštetivši na taj način budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 96.839 eura.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u kontinuiranoj multisektorskoj i multiinstitucionalnoj saradnji kroz trajni projekat nacionalnog karaktera pod kodnim nazivom “Evazija”, nastavljaju sa preduzimanjem intenzivnih aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica u oblasti privrednih aktivnosti čije kriminalne radnje podrivaju ekonomski sistem države. Sve aktivnosti sprovode se sa ciljem zaštite građana i očuvanja budžeta Crne Gore, uz odlučnu posvećenost jačanju integriteta i sigurnosti institucija, kažu iz Uprave policije.