Vulević se sumnjiči za dvostruko ubistvo u Nikšiću

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Osumnjičeni za dvostruko ubistvo u Nikšiću, Baranin Lazar Vulević priveden je na saslušanje u Više državno tužilaštvu u Podgorici.

Vulević se sumnjiči za ubistvo M. P. (74) i M. V. (41).

Tijela žene i muškarca pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

Iz Uprave policije je juče zvanično saopšteno da je nikšićka policija u ponedjeljak veče, oko 19.20 časova, obaviještena od strane člana porodice da im se M. P. ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa njim već dva dana.

Vulević je u kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i uhapšen.