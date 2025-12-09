Iz Uprave policije su naveli da je osumnjičeni, od strane policijskih službenika, uz upotrebu službenog psa, u veoma kratkom roku lociran u jednom izolovanom objektu u Baru i uhapšen.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije dostavila je snimak hapšenja Lazara Vulevića, osumnjičenog za dvostruko ubistvo u Nikšiću.

Vulević je uhapšen u Baru.

On se sumnjiči za ubistvo M. P. (74) i M. V. (41) - njihova tijela pronađena su sinoć u stanu u Ulici Peka Pavlovića u centru Nikšića.

"Izvršenim provjerama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je osumnjičeni u prethodnom periodu, u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija odslužio zatvorske kazne u trajanju od skoro 13 godina zbog izvršenih krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta. On će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti priveden tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost", saopšteno je iz policije.