,,U skladu sa zakonom, nakon sprovedenih mjera interne i eksterne kontrole i disciplinskog postupka, druga medicinska sestra dobila je otkaz. Prvoj je istekao ugovor o radu, što se smatra otkazom", kazao je Mrkić.

Izvor: MONDO/Miloš Miranović

Još jedna medicinska sestra u Opštoj bolnici u Nikšiću ostala je bez posla zbog smrti novorođenčeta H.Š. 26. oktobra, rekao je Danu direktor nikšićke bolnice, dr Zoran Mrkić.

Dvije medicinske sestre koje su bile zadužene za vršenje nadzora nad bebom suspendovane odmah nakon tog tragičnog događaja. Nakon suspenzije, jednoj od njih nije produžen ugovor o radu, dok je druga dobila otkaz nakon okončanja disciplinskog postupka, piše Pobjeda.

Kako je ranije saopštila porodica, zdrava beba je rođena 22. oktobra, a ocijenjena je najvišom ocjenom. Tri dana kasnije, 25. oktobra, novorođenčetu je konstatovana žutica, nakon čega je odvedeno u sobu za fototerapiju, u kojoj je trebala da ostane 24 sata.

Po preliminarnom nalazu obdukcije, kako je saopštila porodica, smrt je nastupila oko 21.10 istog dana. Kao uzrok smrti navedeno je gušenje mlijekom prilikom bljuckanja.

- Beba je ostavljena sama, niko nije bio tu od osoblja bolnice da joj pomogne, da je okrene, potapše, šta god - saoppštila je porodica nakon tragičnog događaja.

Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je, u okviru predmeta koji je formiran povodom smrti novorođenčeta u Opštoj bolnici Nikšić, izdat nalog za obdukciju, te da je obdukcioni nalaz dostavljen tužilaštvu. Nakon prijema nalaza, tužilaštvo je zamolbenim putem zatražilo dodatno sudsko-medicinsko vještačenje od Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

,,Cilj vještačenja je utvrđivanje uzroka smrti novorođenčeta", saopšteno je prošle sedmice iz Višeg tužilaštva.

Naveli su da se predmet nalazi u fazi izviđaja, te da će, po prijemu novog nalaza i mišljenja, preduzeti sve potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom radi donošenja daljih odluka.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun saopštio je nedavno u Skupštini Crne Gore da su zbog ovog slučaja dvije medicinske sestre suspendovane, te da je jedna od njih dobila otkaz, odnosno nije joj produžen ugovor o radu.

,,Direktor bolnice je sproveo sve iz svoje nadležnosti. Suspendovane su dvije sestre koje su vršile nadzor nad djetetom, od čega je jedna dobila otkaz. Za obje je u komunikaciji sa tužilaštvom pružio sve neophodne dokaze i sumnje u slučaju postojanja eventualne krivične odgovornosti", kazao je Šimun, javlja Pobjeda.

Direktor nikšićke bolnice Zoran Mrkić rekao je da su zatražene izjave svih koji su u tom trenutku pružali zdravstvenu zaštitu na odjeljenju, kao i izjave načelnika i glavnih medicinskih sestara Odjeljenja porodilišta i Odjeljenja za novorođenčad.

Iz Opšte bolnice Nikšić saopštili su da će se povodom smrti novorođenčeta oglasiti kada dobiju obdukcioni nalaz.