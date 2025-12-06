Na drugoj lokaciji, u stanu koji koristi A. Ž., policija je pronašla pušku, 362 komada municije različitih vrsta i kalibara, kao i jedan okvir za automatsku pušku – takođe u ilegalnom posjedu.

Izvor: Uprava Policije CG

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sproveli su pojačane aktivnosti usmjerene na sprečavanje nasilja i zloupotrebe vatrenog oružja, prilikom čega su izvršili pretrese na dvije lokacije u Plužinama. Tom prilikom pronađena su i oduzeta tri komada oružja i ukupno 372 komada municije.

Na adresi koju koristi R. K. policija je pronašla i oduzela pištolj marke Zastava M57, pušku nepoznate marke sa pet komada municije u okviru, dodatni okvir sa još pet metaka, kao i optički nišan. Kako je saopšteno, oružje se nalazilo u ilegalnom posjedu i biće predmet daljeg upravnog postupka u skladu sa Zakonom o oružju.

Na drugoj lokaciji, u stanu koji koristi A. Ž., policija je pronašla pušku, 362 komada municije različitih vrsta i kalibara, kao i jedan okvir za automatsku pušku – takođe u ilegalnom posjedu.

O događajima je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.