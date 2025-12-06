Prema podacima Akcije za socijalnu pravdu (ASP), nekretnine se nalaze u Kotoru, Herceg Novom, Podgorici, Grahovu i na Svetom Stefanu. Većina je stečena kupovinom.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo je privremene mjere zabrane raspolaganja nad imovinom Vuka i Vlada Banićevića, u okviru istrage o stvaranju kriminalne organizacije i neovlašćenoj proizvodnji, držanju i stavljanju u promet opojnih droga.

Na osnovu naredbe SDT-a, u katastru je upisana zabrana raspolaganja nad pet stanova, četiri stana u izgradnji, tri objekta u izgradnji, jednom manjom zgradom, jednim poslovnim prostorom i preko osam hiljada kvadrata zemljišta ili šuma. Jedan stan na Svetom Stefanu već je bio pod zabranom.

Prema podacima Akcije za socijalnu pravdu (ASP), nekretnine se nalaze u Kotoru, Herceg Novom, Podgorici, Grahovu i na Svetom Stefanu. Većina je stečena kupovinom.

Privremena mjera zabranjuje Vuku Banićeviću raspolaganje nad tri stana u Kotoru, garažom i nestambenim prostorom, te objektom u izgradnji na Grahovu uz oko 1.200 kvadrata zemljišta. Na Svetom Stefanu zabrana je postojala ranije.

Vladin Banićević sada ne može raspolagati stanom u Podgorici, stanom i manjom zgradom u Kotoru, poslovnim prostorom u Kotoru, četiri stana u izgradnji u Herceg Novom, te dodatnim objektima u Herceg Novom. Takođe je zabranjeno raspolaganje sa oko 5.500 kvadrata šuma u Herceg Novom i oko 2.000 kvadrata zemljišta na Grahovu.

Ranije, Vuk Banićević je Agenciji za sprječavanje korupcije dostavio imovinski izvještaj iz kojeg se vidi da on i supruga posjeduju sedam automobila, tri komada oružja, te da je vlasnik firme „Kotor Boat Tours“ koja ima šest glisera i tri broda, registrovane za pomorski i priobalni prevoz putnika.

SDT je u okviru iste istrage donijelo naredbu protiv ukupno 11 osoba, među kojima su Radoje Zvicer, Vuk i Vlado Banićević, Aleksandar Mijajlović, Vukašin Vojinović, Vladimir Bajčeta, Filip Zindović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović i Božidar Jabučanin.

Ovaj predmet predstavlja nastavak tužilačkih radnji u okviru istrage tzv. policijskog narko-kartela, na čijem čelu su, kako se navodi, Ljubo Milović i Mileta Ojdanić.