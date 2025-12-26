Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov potvrdio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin prihvatio poziv da lično učestvuje u ceremoniji polaganja prvog betona za nuklearnu elektranu Paks 2 u Mađarskoj.

Izvor: KRISTINA KORMILITSYNA/SPUTNIK/KREMLIN / POOL/SPUTNIK POOL

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov potvrdio je medijima da je predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao predlog da lično učestvuje u svečanoj ceremoniji polaganja prvog betona za nuklearnu elektranu Paks 2 u Mađarskoj, prenosi RBC.

Ovaj istorijski događaj koji će okupiti lidere Rusije i Mađarske planiran je za početak februara 2026. godine i označiće početak glavne faze izgradnje najmodernijih ruskih reaktora na tlu Evropske unije.

Lihačov je istakao da je Putin o ovoj inicijativi već razgovarao sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i da se sada čeka samo formalna finalizacija odluka dvojice šefova država. Pripreme na terenu su u punom jeku nakon što je projekat dobio sve neophodne licence za izgradnju petog i šestog energetskog bloka koji će Mađarskoj donijeti potpunu energetsku nezavisnost i prestanak uvoza električne energije.

Projekat Paks 2 koji se razvija na osnovu međudržavnog ugovora iz 2014. godine prošao je kroz izuzetno turbulentan period zbog međunarodnih sankcija. Realizacija je bila ozbiljno ugrožena mjerama protiv Gazprombanke i samog rukovodstva Rosatoma, ali je došlo do neočekivanog obrta na međunarodnoj sceni.

Ključni momenat za nastavak radova dogodio se tokom leta kada je mađarsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je administracija Donalda Trampa donijela odluku o ukidanju sankcija povezanih sa investicijama u ovu nuklearnu elektranu. Ovim potezom Vašington je praktično otvorio vrata za nesmetan nastavak rusko mađarske saradnje uprkos prethodnim blokadama.

Dok se u Mađarskoj pripremaju za dolazak ruskog lidera i proslavu energetske stabilnosti preostali dio kontinenta sa pažnjom prati ovaj razvoj događaja, prenosi RBC.

Posjeta Vladimira Putina jednoj članici NATO saveza i Evropske unije u trenutku dok se na sjeveru Evrope recimo u Švedskoj vojne snage ubrzano spremaju za sistemski konflikt sa Rusijom jasno ukazuje na duboku podjelu u evropskoj bezbijednosnoj i energetskoj arhitekturi.

Februarska ceremonija u Budimpešti neće biti samo građevinski poduhvat već i jasan signal da Moskva uz podršku novih vjetrova iz Vašingtona ponovo uspostavlja ključne pozicije u srcu Evrope.